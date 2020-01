C’est une tradition dans la région, chaque fin de mois de janvier, la Communauté Urbaine du Centre (CUC) présente ses vœux pour la nouvelle année par la voix de son président, Laurent Devin. L’occasion de réunir les forces vives de la région. Mais aussi de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur avant de pointer les prochains défis à relever.

Cette année, c’est depuis l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu que le président de la CUC a pris de la hauteur pour dresser son bilan. Longtemps, la Région du Centre s’est lamentée de ne pas exister, à l’ombre des pôles montois et carolo. En 2020, l’heure n’est pas au défaitisme. "Il a bien fallu des batailles pour construire cet impressionnant bâtiment, et il faut bien des batailles pour faire vivre la région", a lancé Laurent Devin. "Nous nous sommes battus pour le PACO, aujourd’hui le 2e port de Wallonie. Nous nous sommes battus pour développer l’enseignement, l’emploi et la formation dans notre région. Et puis il y a eu, l’an dernier, la victoire la plus emblématique, celle de la circonscription électorale du Centre. Notre région compte aujourd’hui cinq députés directement élus par des habitants du Centre."

Cette bataille remportée, la région ne devait pas baisser la garde pour autant. "Il y a ensuite eu le Schéma de Développement du Territoire du gouvernement wallon, un document essentiel qui définit comment les subsides seront accordés demain. Le Centre n’y était pas reconnu et La Louvière n’était pas considérée comme un pôle régional", a rappelé Laurent Devin. "Ensemble, nous nous sommes mobilisés et grâce à cela, La Louvière bénéficiera demain des mêmes aides que Namur ou Mons."

Victoire et retour aux chaumières pour savourer le repos des guerriers ? Le président de la CUC n’hésite pas à citer Nietzsche, pour qui l’autosatisfaction est le début du déclin. Laurent Devin trace dès lors les contours des prochaines grandes batailles à affronter, avec en point de mire, un campus sportif à La Louvière. "L’enseignement universitaire manque cruellement dans la région. Pas question de chercher à concurrencer Mons ou Charleroi, il y a un projet complémentaire à développer", explique le président de la CUC. "Ce projet pourra mobiliser le tissu sportif de note région, avec notamment un club de foot qui nourrit de grandes ambitions. Mais aussi le pôle hospitalier."

Il y a encore du chemin à parcourir sur ce dossier. Mais la prochaine fournée de fonds européens pour la période 2021-2027 fixe une échéance à prendre en compte. "La réflexion n’en est encore qu’aux balbutiements. Mais nous avons listé tous les partenaires possibles et nous lancerons les discussions prochainement", indique de son côté le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert.

Le chantier s’annonce important, mais le président de la CUC compte une fois de plus sur la mobilisation des forces vives de la région pour aller de l’avant, au-delà des intérêts partisans. C’est devenu une marque de fabrique dans le Centre.