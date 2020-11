La première rencontre en ligne était organisée ce dimanche. D'autres sont programmées.

Ce dimanche, ce sont près de 2 000 personnes qui ont assisté, depuis leur canapé, au premier rendez-vous livré à domicile de Central. Laurence Rosier, experte en linguistique, a présenté en direct et durant plus d'une heure sa conférence intitulée "Va te faire cunnilinguer", autour de l'insulte sexiste, homophobe, lesbophobe ou transphobe. Il s'agissait en réalité du premier rendez-vous du centre culturel louviérois dans le cadre de son opération "Livraison à domicile".

"Culture en training, en pyjama, en pantoufle, dans son bain, un verre à la main, son chat ou son chien sur les genoux, culture à portée de clic, conférence en petit comité, en tête à tête (virtuel) avec l’artiste. Voyons le positif : plus besoin d’affronter le blizzard, les vents froids d'automne, les vilains tousseurs et les moucheurs de salle. Plus besoin même de s’habiller, de mettre du "sent bon" ou de se maquiller : la culture toque à votre porte", résume le centre culturel.

(...)