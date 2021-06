Cet été encore, la culture sera mise à l’honneur à Écaussinnes. L’administration communale écaussinnoise propose une série d’évènements gratuits et variés dès ce samedi 26 juin, dans un programme estival très riche. "Vu l'annulation de toutes les activités folkloriques et culturelles de ces derniers mois, le collège communal a souhaité reproposer l'expérience Culture en réveil", explique l’échevin de la culture et du folklore, Dominique Faignart. "La précédente édition avait été très bien accueillie et chaque spectacle avait rencontré un grand succès."

Théâtre, musique, animations pour les enfants, il y en aura pour tous les goûts. Des concerts variés lors des week-ends des 26-27 juin et du 3 juillet. Les festivités musicales commenceront par un concert punk rock le samedi 26 juin, dès 18h30, à l’école libre Saint-Géry. De la chanson française et du blues rock sont également au programme avec le trio des Opportunistes, qui reprend le répertoire de Jacques Dutronc.

Des animations pour les enfants sur la thématique du cirque sont également au programme le samedi 14 août avec les membres de l’ASBL Crazy Circus. Et les plus jeunes auront également le droit à un concert spécial d’Olivia et Nicholas, un duo rempli de belles histoires et de nombreux instruments. Pour les aînés cette fois, une initiation au yoga est prévue le samedi 10 juillet, à l’ancienne carrière de Restaumont.

Et tout cela est entièrement gratuit. "C'était une volonté essentielle, tant la population a déjà assez souffert de cette crise sanitaire", poursuit Dominique Faignart. "Nous souhaitons véritablement que chaque personne puisse trouver au moins une activité qui lui convienne et y accéder facilement. Mon souhait est de pérenniser ce programme dans l’avenir, car il répond aussi à un besoin de beaucoup d’Ecaussinnois.es qui restent sur notre commune tout l’été, n’ayant pas l'opportunité de partir en vacances."

Cette programmation éclectique se terminera le vendredi 20 août, avec la venue du chanteur Saule, au parc du Souvenir. "Nous avons eu la chance de le faire venir dans notre village et cela nous semblait très intéressant, tant la qualité de cet artiste n'est plus à démontrer. Nous espérons que cela plaira aux Écaussinnois", souligne le bourgmestre, Xavier Dupont.

Le premier rendez-vous est donc déjà fixé au samedi 26 juin, avec une soirée punk rock. À noter dans les agendas !