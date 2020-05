Le musée du carnaval et du masque rouvrira dès le 19 mai.

Fermés depuis deux mois, les musées ont enfin reçu le feu vert pour rouvrir dès le 18 mai. Chaque établissement doit toutefois respecter une série de mesure telle qu'une réservation obligatoire via une billetterie en ligne ou téléphonique. Chaque musée doit aussi s'équiper pour permettre aux visiteurs de respecter la distanciation sociale. Et à ce petit jeu, c'est le musée du carnaval et du masque, à Binche, qui s'est montré le plus rapide à réagir dans la région du Centre.

Le musée binchois rouvre ses portes au public dès le mardi 19 mai. Les visites se feront donc uniquement sur réservation préalable et chacune d'entre elles sera organisée par petits groupes de 5 personnes maximum moyennant le respect des normes de distanciation sociale en vigueur (sauf pour les personnes d’une même famille qui feront leur visite ensemble et au même rythme).

Masques obligatoires à Binche

De même, un parcours de visite fléché et unidirectionnel a été mis en place pour éviter les croisements tandis que le port du masque sera obligatoire durant toute la durée de la visite. "Il est donc vivement recommandé aux visiteurs de se munir de leur propre masque. Dans le cas contraire, un masque en tissu leur sera offert. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des visiteurs à l’entrée et à la sortie du musée avec usage obligatoire", communique le musée. Pas étonnant qu'il faille être masqué au musée du masque...

Ce type de disposition sera également pris pour le Musée Royal de Mariemont, à Morlanwelz, qui rouvrira une semaine plus tard, le 26 mai. En attendant, le musée propose déjà une visite virtuelle en 3D, histoire de déjà déambuler dans les couloirs avant de pouvoir y retourner physiquement.

Les trois importants musées de La Louvière (le Keramis, le Mill et le Centre de la gravure et de l'Image imprimée) se sont quant à eux accordés sur la date du 2 juin. Mais il sera possible de réserver dès la semaine prochaine, notamment pour le Keramis qui mettra en place une billetterie en ligne. Là aussi, on prévoit un parcours fléché et d'autres mesures de sécurité. En revanche, le masque sera vivement recommandé mais pas obligatoire.

Enfin, du côté de l'éco-musée de Bois-du-Luc, on explique qu'aucune date n'a été définie pour le moment. Tout dépendra de la mise en place des mesures de sécurité.