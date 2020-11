Après le Gin de Binche qui a connu un départ fulgurant et arbore déjà plusieurs médailles d'or, après le bitter apparu cet été pour faire entrer nos spritz dans une nouvelle dimension, nous demandons la vodka dans la famille de la distillerie Plus Oultre! L'entreprise binchoise vient en effet de sortir un tout nouveau produit qui tombe à pic pour les fêtes de fin d'année. Et comme on aime sa ville et les jeux de mots à la distillerie, on a baptisé cet alcool élaboré à partir de pommes de terre 100% belges, la Vodka de Bintje.

Une chose est sûre, les amateurs ne vont pas rester sur leur soif. Jérôme Urbain et son équipe fourmillent de projets, la distillerie Plus Oultre est en pleine croissance. "Nous travaillons sur plusieurs volets. Nous avons tout d'abord recruté deux nouveaux commerciaux pour faire connaître le Gin de Binche là où on ne le connait pas assez, dans le reste de la Belgique, mais aussi à l'export. Nous avons notamment des contacts intéressants avec l'Italie", explique Jérôme Urbain. "Nous avons aussi entrepris d'élargir notre gamme de produits. Après le gin et le bitter, nous sortons donc cette nouvelle vodka. Enfin, nous comptons bientôt disposer de nos propres installations."

D'ici quelques mois, la distillerie Plus Oultre aura ses propres quartiers à Binche. Et de nouveaux alcools devraient encore en sortir. "Il faut le temps que le bitter trouve sa place. Nous allons voir aussi comment ça se passe avec la vodka. Mais c'est clair que nous avons encore quelques idées. Tant qu'on s'amuse bien, autant continuer", conclut Jérôme Urbain.