La Journée Fun Famille propose des activités pour petits et grands dans le cadre des jardins de la fosse Saint-Emmanuel.

U.P.

Comme en atteste son label Unesco, Bois-du-Luc est un des lieux les plus importants dans la région du Centre. C'est le seul témoin conservé de l'époque des charbonnages qui façonna le bassin de la Haine. Un lieu sérieux donc.

Mais ça n'empêche pas de s'y amuser, au moins une fois l'an. Chaque 15 août depuis quelques années, le site minier devient le temps d’une journée la cour des jeux pour toute la famille.

Au cœur de l’été, les équipes de Bois-du-Luc ont concocté une journée de détente pour les petits et les grands avec de nombreuses activités au programme.

Il y aura un « Coal-Anta » inter-familles (une série de jeux plus ou moins physiques), des visites ludiques du musée pour les enfants, la découverte d'un jardin didactique, des bricolages nature, des lectures contées sous les arbres, un coin découverte nature, du grimage, du jonglage et un château gonflable.

C'est aussi l'occasion de découvrir l'exposition de l’été What the foot, du Collectif Huma. Coup de cœur du prix de la Presse Belfius, elle dévoile le foot féminin et celles qui ont la passion du ballon rond aux quatre coins du monde: joueuses, supportrices, arbitres…de la Belgique à l’Inde en passant par la Palestine, le Bénin, ou le Mexique.

Les photographes ont voulu montrer et comprendre ce que la passion du foot a permis ces femmes de réaliser en matière d'émancipation sociale. Elles rendent un très bel hommage "à celles qui prennent la société́ à contre-pied, qui dribblent les préjugés et mettent les conventions hors-jeu".

Bref : une belle journée pour toute la tribu et pour tous les goûts. En plus, il fera beau.

Réservation souhaitée 064/28 20 00 - info@boisdulucmmdd.be