Après deux ans passés sans pouvoir se retrouver à cause de la crise sanitaire, les habitants de Braine-le-Comte vont enfin pouvoir se retrouver le temps d’une journée lors de la traditionnelle Fête des voisins. Elle aura normalement lieu le 27 mai prochain mais les citoyens sont libres de l'organiser dans leur quartier à une autre date. Pour la mettre en place, ils pourront compter sur le soutien de la Ville qui leur permettra d’emprunter panneaux et barrières Nadar.

En deux ans, beaucoup d’événements peuvent se produire au sein d’un quartier. Déménagements, nouveaux venus dans la famille, changements de travail, etc ont peut-être changé la vie de votre voisin. L’année 2022 sera donc placée sous le signe des retrouvailles à Braine-le-Comte où les voisins des différents quartiers auront l’occasion de se revoir le temps d’une journée. "Pour les habitants qui la découvrent à peine, La Fête des voisins est l'occasion rêvée de faire vivre son quartier différemment le temps d’une journée de liberté, de convivialité et de bons petits plats", indique la Ville de Braine-le-Comte.

Pour pouvoir mettre en place cette Fête des voisins, le soutien de la Ville est primordial pour pouvoir occuper l’espace public et empêcher les voitures de stationner. Des formulaires en ligne sont disponibles en ce sens et devront être remplis au moins dix jours avant la date de l’événement, le 27 mai prochain. Pour les quartiers s’y prenant un peu trop tard, pas d’inquiétude. Il sera également possible d’organiser une Fête des voisins à une date ultérieure.

Barrières Nadar et panneaux de signalisation seront fournis par la Ville de Braine-le-Comte. "Conformément à la redevance relative à la location de matériels divers, le matériel sera octroyé dans la plupart des cas, sous réserve de disponibilité. Le demandeur s’engage néanmoins à restituer le matériel en bon état ou à acquitter les frais éventuels de réparation ou de remplacement en cas de perte ou de détérioration", conclut-elle.