C’est une première édition sans en être vraiment une. Du 16 au 22 mars prochain, le centre du Cinéma et de l’Audiovisuel lancera la première édition de la fête du Court Métrage… Anciennement baptisé Le Jour le plus Court. Après sept éditions couronnées de succès, c’est donc une renaissance, concrétisée par un changement de dates et un changement de nom. La formule, elle, ne change pas : des projections de courts métrages et un programme suffisamment riche que pour ravir tous les cinéphiles.

Cette année, l’événement comportera deux volets. D’une part, des projections de courts métrages diffusés dans l’ensemble des lieux culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chez nous, le centre culturel de La Louvière, Central, y prendra évidemment part. L’appel à programmation bat toujours son plein et ne se clôturera que ce 23 février. Il est ouvert aux associations, aux centres culturels, aux cinémas, aux bibliothèques et aux maisons de jeunes, aux musées, aux médiathèques, aux maisons de repos,… Bref, à l’ensemble des lieux de projection, même les plus insolites.

D’autre part, un volet en streaming et en TV sera proposé. Au total, ce ne sont pas moins de 50 courts-métrages qui seront disponibles gratuitement via le site internet feteducourt.be. De Travellinckx à Harpya, en passant par Avant les Mots, Noël au Balcon, L'amant de Maman, Youssouf le souffleur ou Le Réveil, il y en aura pour tous les goûts, tous les âges et tous les genres. On notera encore que pour cette première édition, deux fanfarons de l’animation belge seront aux commandes.

Vincent Patar et Stéphane Aubier ont en effet accepté de parrainer cette édition 2022. Connu sous le pseudo Pic Pic, le duo jouit d’une renommée publique et critique internationale dans le monde de l’animation. Ils sont notamment à l’origine du long métrage Ernest et Célestine, qui avait enregistré en France plus d’un million d’entrées, décrochant par railleurs le César du meilleur film d’animation en 2013, suivi de trois Magritte (meilleure film, meilleure réalisation, meilleur son) en 2014 et d’une nomination aux Oscars.

"La Fête du Court Métrage partira cette année à la rencontre des publics dans des lieux variés, insolites, des lieux de culture mais aussi de notre vie quotidienne, aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles", précise de son côté la ministre de la culture, Bénédicte Linard. "Elle se déclinera également en télévision et en streaming, ce sera donc l’occasion rêvée de faire découvrir au plus grand nombre ce format du court métrage et surtout le talent de nos créatrice et créateurs qui, comme les parrains de cette édition Patar et Aubier, font rayonner notre Fédération Wallonie-Bruxelles !"

La programmation complète de cette Fête du Court Métrage sera dévoilée au début du mois de mars.