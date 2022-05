La FGTB organise une nouvelle manifestation suite à la baisse du pouvoir d’achat. Cette fois, le mouvement se déroulera à La Louvière. Leur préoccupation majeure est la hausse générale des prix. "Les travailleurs sont pris à la gorge et n’arrivent plus à vivre décemment", explique la FGTB. "Factures de gaz, d’électricité, addition au supermarché, prix des carburants … c’est intenable". Les militants sont invités à se rassembler sur la place communale de La Louvière le 13 mai à 10h.

Après avoir effectué une boucle, la fin de la marche est prévue à 11h sur la place communale et sera conclue par des discours et des témoignages. Le président de la FGTB, Thierry Bodson sera de la partie et prendra également la parole pour soutenir le mouvement. Les revendications porteront sur l’application du tarif social élargi à une durée indéterminée, la maîtrise des prix de l’énergie et du carburant ainsi la réduction définitive de la TVA à 6% pour l’électricité et le gaz naturel.