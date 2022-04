La Ville de Braine-le-Comte s’équipe de la fibre optique. Les premiers coups de pelle ont été donnés sur le coup de 10 h 30 au Square de la Liberté en présence des représentants de Proximus, des autorités communales et des services techniques de la Ville. Bien que le chantier ait déjà pu commencer, il faudra encore se montrer patient avant de voir arriver la fibre optique dans les offres des opérateurs. Les travaux devraient en effet prendre du temps.

Cette installation de fibre optique se fera principalement en façade et en trottoirs quand la première option n’est pas possible. Les riverains concernés seront systématiquement prévenus par courrier avant la venue des ouvriers de Proximus. "La pose de la fibre optique va prendre plusieurs mois et sera divisée en plusieurs étapes. Il n’est donc pas impossible qu’un riverain voit un agent de Proximus à deux reprises mais à des moments différents", indique Gwenaëlle Williot, chargée de communication de la Ville de Braine-le-Comte.

"Ce nouveau réseau sera posé sur les façades des habitations lorsque cela est possible. Quand ça ne l’est pas, les trottoirs seront ouverts pour pouvoir relier le réseau. Ils seront ensuite refaits aux frais de Proximus."

Bien que cela soit l’opérateur Proximus qui se charge d’installer la fibre optique en centre-ville de Braine-le-Comte, tous les opérateurs pourront, à terme, proposer des offres comprenant la fibre optique. L’évolution des travaux et les dernières informations concernant le chantier seront publiées sur le site internet de la Ville de Braine-le-Comte. A noter que les riverains ne sont pas obligés d’être chez eux lors du passage des agents de Proximus.