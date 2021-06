Une connexion internet fluide et stable est encore plus nécessaire qu’auparavant. Avec le télétravail devenu la norme dans le monde du travail, mais également pour les étudiants à l’école, ils sont de plus en plus nombreux à rechercher l’excellence. Et c’est dans ce contexte que la fibre optique semble avoir de nombreux avantages.

C’est pourquoi Proximus développe son réseau de fibre optique en Belgique. Actuellement, elle est disponible, au total, dans 26 villes belges. "La fibre est la technologie du futur", explique Proximus. "Les câbles en fibre optique transmettent les données sur de longues distances à la vitesse de la lumière et offrent ainsi de nombreux avantages."

Et Braine-le-Comte semble être la prochaine sur la liste. La préparation de la construction du nouveau réseau de fibre optique a débuté sur l’entité, le réseau actuel étant devenu obsolète. La société réalise en ce moment une étude de terrain, concernant la construction et le raccordement de ce nouveau câble qui remplacera les câblages en cuivre.

Des techniciens Proximus pourraient donc être aperçus en train de prendre en photo des maisons. "Ceux-ci pourraient également se présenter au domicile de certains citoyens pour leur poser des questions relatives à leur installation actuelle et obtenir éventuellement une autorisation pour une installation en façade à l'avenir", prévient la Ville. "Aucun démarchage n'est réalisé durant cette enquête."

Par mesure de précaution, il est important de savoir que les techniciens Proximus sont clairement identifiables grâce à leur badge officiel, une lettre attestant de leur identité, à présenter sur simple demande et par le port d’une veste au logo de la société.

À terme, ce réseau de fibre optique pourra être utilisé par tous les opérateurs du marché. "Le trafic de données augmente, dû à l’utilisation grandissante des services digitaux comme les vidéos, les applications dans le cloud et l'internet des objets", précise l’opérateur Proximus. "Pour préparer son infrastructure aux besoins futurs de ses clients, Proximus a décidé d’accélérer son plan d’investissement dans la fibre. L'ambition est de connecter 2,4 millions de maisons à la fibre optique d'ici 2026."

Une bonne nouvelle donc pour les habitants de Braine-le-Comte, qui devraient pouvoir bénéficier d’un réseau à la pointe de la technologie.