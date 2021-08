C’est une bonne nouvelle pour les habitants de Morlanwelz. La co-entreprise d'Eurofiber et de Proximus, appelée Unifiber, chargée du déploiement d'un réseau ouvert de fibre optique a annoncé avoir reçu le feu vert des autorités européennes de la concurrence pour déployer la fibre en Wallonie. Son ambition est d'offrir une connectivité avec cette technologie permettant un accès ultrarapide et bidirectionnel à internet à 500 000 foyers et PME wallons d'ici 2028.

Et le travail commencera à Waterloo et Morlanwelz dès cet été. Les préparatifs du déploiement débuteront à la mi-août. "Le réseau de fibre optique sera ouvert à tous les opérateurs télécoms intéressés de façon non discriminatoire", assurent Proximus et Eurofiber. Entre 2022 et 2023, quelques dizaines de milliers de foyers seront déjà couverts par le réseau d'Unifiber : 30000 et 50000, respectivement. Ensuite dès 2024, viendront s'ajouter près de 100 000 foyers chaque année, détaillent l'opérateur télécom et le spécialiste dans le déploiement et la gestion de réseaux de fibre optique.

Les premières communes connectées seront situées le long de la dorsale wallonne et dans le Brabant wallon. Unifiber dispose d'un budget de plus de 800 millions d'euros pour les dix prochaines années afin de construire et connecter les foyers et entreprises à ce réseau du futur. Cela représente la création d'une trentaine d'emplois directs et de plusieurs centaines d'autres indirectes.

Ces investissements renforcent le plan de relance de la Wallonie, souligne la co-entreprise, rappelant que parmi les priorités du gouvernement wallon figure la transformation numérique, avec un accent mis sur la connectivité. De manière globale, Proximus a déjà déployé la fibre optique dans 18 villes belges, avec plus de 600 000 foyers et entreprises actuellement raccordables.

À Braine-le-Comte et Soignies, les techniciens Proximus ont déjà réalisé une étude afin de préparer la construction du nouveau réseau de fibre optique sur les deux entités. Le réseau actuel étant devenu obsolète. Dans la région du Centre, Morlanwelz sera ainsi la première commune à accueillir la fibre optique.