La campagne s’invite dans le centre-ville de Soignies, le temps d’un dimanche. Pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle foire agricole sonégienne n’aura pas lieu. "Les autorités communales et la société des éleveurs de la région de Soignies ont en effet pris la décision de ne pas organiser cette grande festivité qui devait fêter son 75e anniversaire, une célébration reportée à l’année prochaine", précise Louise Lodico du service communication et évènements de la Ville de Soignies.

Face à ce nouveau coup dur et vu, l’engouement que cette festivité engendre habituellement, la Ville a toutefois souhaité mettre l’agriculture à l’honneur en optant pour un format plus petit et surtout dans le respect des mesures sanitaires. En effet, plusieurs évènements ont, depuis la pandémie, été modifiés selon les protocoles sanitaires, à l’instar de la Ville du Roeux et du Comptoir Rhodien remplacé par le marché artisanal.

La campagne s’invitera donc tout de même dans le centre-ville de Soignies ce dimanche 27 juin. Cette journée, baptisée "Des prairies aux papilles", sera entièrement dédiée à la rencontre du monde agricole. Au programme : marché artisanal, mini ferme et animations pour enfants, ainsi que le lancement du label "Des prairies aux papilles".

Ce label créé par la Ville de Soignies vise à sensibiliser la population à la production locale, mais aussi à sensibiliser les acteurs économiques aux bienfaits des circuits courts. "Apposé sur les façades des producteurs proposant à la vente leurs produits, mais également sur les devantures des établissements privilégiant à leur carte des ingrédients issus de l’agriculture sonégienne, ce label s’applique à unir deux secteurs d’activités locaux tout en proposant aux Sonégiens de découvrir la plus-value de la consommation locale, c’est-à-dire, soutenir le commerce local en dégustant de bons produits de chez nous", ajoute Louise Lodico.

Le rendez-vous est donc pris ce dimanche 27 juin, de 10h à 16h, dans le centre-ville de Soignies.