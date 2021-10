Après le conseil de police de Lermes, c'est celui de Binche-Anderlues qui a marqué son accord jeudi soir pour la fusion des deux zones. Au 1er janvier 2023, le mariage sera effectif avec la volonté d'arriver à un cadre de 150 policiers. Actuellement, Binche-Anderlues en compte près de 100 et Lermes une trentaine.

Dans cette nouvelle zone, l'hôtel de police de Binche regroupera les fonctionnalités suivantes: direction des opérations, opérations, intervention, proximité, recherche locale et ressources. L'actuel hôtel de police de Lermes est amené à connaître des travaux de rénovation et aura pour sa part accueil, proximité, circulation, recherche locale et ressources. Enfin, le bureau de police d'Anderlues va être racheté par le CPAS pour y abriter notamment une épicerie sociale. Pour la