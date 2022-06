L’avenir du domaine Boël à La Louvière est de plus en plus concret depuis l’annonce du rachat du site par la Ville après qu’elle soit tombée d’accord avec Duferco. Outre le domaine Boël, trois autres zones du site de Duferco feront l’objet de reconversion. Une sera utilisée par cette dernière pour en faire un champ de panneaux photovoltaïques, une autre sera également exploitée par Duferco pour y développer des activités économiques et enfin une dernière sera propriété de la Spaque afin d’y implanter de la logistique en extension de Garocentre. Les différents groupes d’opposition se sont montrés relativement positifs sur l’ouverture au public du parc Boël. Le coût que ce Masterplan entraîne les a beaucoup moins séduits…