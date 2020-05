Les habitants du Chemin des Aulnées, à Soignies, sont très inquiets depuis quelques jours. Ils craignent l'arrivée d'une antenne de téléphonie mobile haute de 39 mètres juste à côté de chez eux. C'est en tout cas le souhait de Proximus qui vient de déposer une demande de permis d'urbanisme pour construire cette antenne juste à côté du terrain de football de Cognebau situé au Chemin du Hainaut. Mais les riverains ne l'entendent pas de cette oreille.

"Nous ne voulons pas de cette antenne à côté de chez nous", commente Fabienne Mahauden, une habitante du quartier. "Tout d'abord pour des soucis de santé. Nous suspectons le déploiement de la 5G par la suite et l'on sait qu'il peut y avoir des risques. On ne sait pas non plus ce que peuvent provoquer les autres ondes qui seront émises. En plus de tout cela, une telle antenne dévalorisera toutes les maisons du quartier pour une éventuelle future vente."

(...)