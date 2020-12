À l’image de l’ensemble de cette année 2020, les fêtes de fin d’année seront chamboulées et n’auront rien de traditionnel. Objectif, limiter au maximum les contacts sociaux et ainsi éviter une nouvelle flambée des cas de covid-19. Conséquence, certaines personnes seront plus isolées que jamais.

C’est pour répondre à ce constat que le CPAS de La Louvière lance, pour la première fois, son action "+1 solidaire." Les personnes les plus isolées ou fragilisées pourront bénéficier de la livraison d’un menu trois services et choisir d’en faire profiter leur contact rapproché.

"La diminution des contacts sociaux renforce l’isolement de certaines personnes", confirme Nicolas Godin (PS), président du CPAS de La Louvière. "Notre opération a vocation à renouer les liens mais aussi à donner l’opportunité aux personnes qui y auraient recours d’offrir un repas à une autre personne."

Ce qui n’est pas toujours possible lorsque le moindre centime est compté. "Dans un premier temps, nous avons concentré notre action sur les personnes seules et donc plus spécifiquement des personnes âgées. Nos assistances sociales ont pris contact avec elles afin de voir si elles étaient intéressées ou non. Nous avons ensuite élargi progressivement le champ d’action."

Ce sont finalement les familles monoparentales, les personnes vivant une situation familiale complexe, les publics des centres communautaires, les dispositifs pour sans-abri et les publics migrants qui pourront profiter de cette initiative solidaire. "Les livraisons seront assurées par une vingtaine d’équipes dans la journée du 23 décembre." Au total, ce ne sont pas moins d’un millier de repas qui seront ainsi offerts.

Compte tenu de la demande, le CPAS pourrait envisager de renouveler l’action l’an prochain… Et de l’étendre davantage. "Certaines personnes sont dans la précarité mais ne sont pas connues de nos servixces : faibles revenus et petites pensions, personnes au chômage, à la mutuelle ou en situation de handicap,… Ces personnes peuvent elles aussi être, à un moment donné, isolées et fragilisées."

Resterait alors au CPAS à nouer de nouvelles et solides collaborations puisque pareille action nécessite des bras et des moyens financiers.