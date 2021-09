Si le contexte sanitaire semble peu à peu s’améliorer – mais restons prudents – les effets de la crise, eux, se font et se feront encore sentir longtemps. Pour venir en aide aux personnes les plus fragilisées par ce contexte économique compliqué, le CPAS de La Louvière, à travers ses différents services sociaux, ont pu remettre à près de 1350 familles un colis alimentaire ou un bon d’achats réservé aux denrées alimentaires.

Constitué de quelque 20 produits de base, par exemple des pâtes, du riz, des légumes ou de la confiture, auxquels s'est ajouté du matériel de protection contre le Covid19 (masques et gel hydro-alcoolique), ce colis constitue un "plus" indéniable en cette période de crise. L’objectif est clair, que chacun puisse bénéficier d’une aide élémentaire. Ce sont ainsi près de 23 tonnes de denrées, pour un budget de plus de 82.000 euros ainsi que des bons d'achat pour un montant de 30.000 euros, qui ont été distribués depuis le 5 juillet dernier.

Les personnes concernées qui n’auraient pu se rendre sur place lors des dates programmées peuvent se manifester auprès du CPAS, via le 064/88 52 32.