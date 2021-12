Ce vendredi soir, au sein de bon nombre de foyers, l’heure sera à la fête autour d’un bon repas. Pour de nombreuses personnes cependant, il est impossible de célébrer le passage à l’an neuf dignement. C’est pour cette raison que le CPAS de La Louvière et ses partenaires se sont mobilisés pour distribuer 1500 repas de fêtes aux personnes les plus fragilisées.

"Pour que cette fin d'année ne rime pas avec solitude et morosité, cette année encore, la possibilité de déguster un repas de circonstance a été reconduite", confirme le CPAS. "Afin de mener à bien ce superbe projet, cette distribution s'est organisée avec l'active collaboration et l'assistance logistique des partenaires du réseau, tels que les Banques alimentaires, Utopie, St-Vincent de Paul, l'Abri, le Refuge pour femmes battues, la Croix-rouge, Picardie laïque, les Petits Paniers du Coeur..."

À travers cette opération, le CPAS louviérois souhaitait ainsi apporter son concours à la lutte contre l'isolement social en mobilisant les synergies avec ses partenaires locaux. "En cette période de crise, plus que jamais, la solidarité est une valeur cardinale que le CPAS souhaite mettre en avant. Que ce soient les participants aux Espaces séniors, les personnes sans-abri, en logement de dépannage, les bénéficiaires de l'aide médicale urgente, les usagers, les familles monoparentales, celles et ceux qui fréquentent nos partenaires ou tout simplement qui vivent dans la solitude : toutes et tous se sont vu proposer un menu festif."

Un bon repas, une présence, de l'attention: pas besoin de plus pour rompre la précarité affective et retrouver, à travers un des plaisirs simples de la vie, le sourire et le réconfort à un moment particulier de cette année difficile.