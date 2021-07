Chose promise, chose due. Ce vendredi, ce ne sont pas moins de 180 repas qui ont été offerts à un public précarisé grâce à la solidarité citoyenne. Alors que la ville de La Louvière avait proposé, dans le cadre de son plan de relance, d’octroyer à chaque citoyen des chèques-consommation d’une valeur de 20 euros, certains avaient rapidement formuler le souhait d’en faire don à des personnes en ayant plus encore besoin.

La machine s’était mise en route et les chèques avaient été récupérés par un groupe de citoyens investis, aux manettes de cet élan de générosité. "Un chèque représente deux repas, ce sont donc 90 chèques qui sont utilisés ce vendredi pour un total de 180 repas", expliquent Aurélie Tison, Giuseppe Caruana et Jo Gianquinto. "Une deuxième opération sera organisée le 5 août prochain en collaboration avec la Croix-Rouge, et une troisième un peu plus tard dans le mois."

© D.R.



Ce vendredi, c’est au sein des Petits Paniers du Cœur que les bénéficiaires étaient réunis. "Symboliquement, il était important que cette première distribution de repas puisse se tenir ici, car les bénévoles de l’association font un travail remarquable, malgré une augmentation constante du nombre de demandes d’aide." Ces repas solidaires sont évidemment réservés aux personnes ayant des difficultés à joindre les deux bouts.

"Il s’agit de personnes qui sont bien connues de la structure car elles viennent chaque semaine chercher un colis alimentaire. Pour eux, ce repas, un peu différent de ce qu’ils ont l’habitude de recevoir, est une bouffée d’oxygène. Certains repartent avec et les consommeront chez eux, d’autres les consomment sur place. Nous avons aménagé un petit espace sympathique, avec un peu de musique, pour que cela soit plus convivial."

C’est finalement via un foodtruck Au Chang Thai que ces repas ont pu être distribués. "Vu la quantité de repas distribués, faire appel à un foodtruck nous semblait être la meilleure solution." Ce qui rajoute encore à l’aspect convivial de cette distribution quelque peu particulière… Et vraiment très solidaire.