Le projet de ville a été tièdement accueilli par l'opposition, qui doute de la capacité de la majorité à le mener.

La présentation du L.LO. 2050, la feuille de route qui définit les grandes lignes de ce que sera La Louvière en 2050 intervient après deux gros revers ayant secoué la cité des Loups: les coups d'arrêt de la Ville quant au projet de la Strada et du nouveau stade de la RAAL.Et dans l'opposition, ces échecs successifs font douter quant à la pertinence d'adopter un projet de ville.

"Quand on voit le nombre de dossiers actuellement au stade d'échec, comment la population peut encore accorder du crédit à une majorité quand elle essaye de se projeter en 2050? s'interroge le conseiller communal Olivier Destrebecq. Je trouve que le timing pour la présentation de ce projet est hyper malvenu. Je pense que les citoyens louviérois sont en droit d'attendre quelque chose du présent avant de parler du futur."

Sur le fond, "on peut comprendre que l'on ait envie de donner une certaine vision, mais cela se fait à partir du moment où l'on s'appuie sur des bases solides et une certaine crédibilité. Or, nous avons une majorité installée sur des sables mouvants dans un contexte difficile." Et de craindre que le projet coordonné par l'urbaniste Paola Vigano "ne soit qu'une étoile filante."