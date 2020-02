Le sinistre pourrait être d'origine volontaire.

Alors qu’ils affrontaient déjà la tempête Ciara et multipliaient les interventions, les pompiers de La Louvière ont dû intervenir sur un incendie qui s’était déclaré, dans la nuit de dimanche à lundi, au sein de la concession My Way Louvauto, spécialisée dans la vente de Volkswagen. Cette dernière est située à deux pas de caserne, rue des Sapeurs-Pompiers.

L’incendie s’est déclaré aux alentours d’une heure du matin. Au total, ce sont 23 véhicules qui sont partis en fumée. Fort heureusement, le feu a pris sur le parking arrière de la concession, si bien que les bâtiments ont été épargnés. Les puissantes rafales de vent ont en revanche permis une rapide propagation des flammes, ce qui a compliqué le travail des pompiers.

Une enquête est bien sûr ouverte. Selon les premiers éléments, l’origine serait volontaire mais cette thèse devra être confirmée. Une enquête de voisinage est en cours et la police a saisie les bandes de vidéo surveillance. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale était attendu sur les lieux.