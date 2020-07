La ministre du tourisme, Valérie De Bue (MR), a décidé d’octroyer plusieurs subventions pour les attractions touristiques de la Province de Hainaut. Au total 260 000 euros sont prévus pour quatre projets hennuyers dont 24 725 euros pour celui de Bois-du-Luc.

Ce montant sera versé au musée de la mine et du développement durable pour la création d’un nouveau site internet trilingue et à l’amélioration de son parcours muséal. Pour Valérie De Bue, "ce projet permet une offre touristique qui s’adapte, se renouvelle et innove pour répondre aux attentes des touristes. Il s’intègre dans un tourisme qui se veut plus durable, plus attractif et moteur de tout un écosystème."