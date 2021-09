Il y aura probablement de quoi faire de bonnes affaires, ce week-end, dans la Cité des Loups. Ce ne sont en effet pas moins de 395 commerçants qui participeront au week-end du client et qui mettront ainsi à l’honneur leurs clients en les surprenant par de petites attentions.



"Avec ce chiffre record, La Louvière est fière de vous annoncer qu'elle se classe non seulement parmi les meilleurs taux de participation en Wallonie mais également qu'une centaine de commerçants louviérois ont rejoint l'événement depuis l'édition 2020", précise-t-on du côté de l’administration communale.



Afin de soutenir les commerces de proximité, la ville, en collaboration avec l’ASBL La Louvière Centre-Ville, a mis en place un accompagnement des participants par les équipes mobilisées. Ceux-ci recevront un kit d'habillage comprenant des ballons, des affiches, des stickers, un tapis rouge, etc. Des animations sont également prévues.



Dans le centre-ville, des animations musicales itinérantes et circassiennes se tiendront le samedi 2 octobre et le dimanche 3 octobre de 11 heures à 18 heures. Dans l'entité, elles sont prévues, le samedi 2 octobre de 11 heures à 13 heures dans le centre de Strépy-Bracquegnies et à la Chaussée de Jolimont à Haine-Saint-Paul, de 14 heures à 16 heures dans le centre de Maurage et d'Houdeng-Goegnies.



"Pousser la porte de votre commerce de proximité, c'est soutenir des hommes et des femmes de notre communauté, c'est contribuer à l'économie locale, c'est recevoir le bon conseil et être accompagné, c'est favoriser le lien social, c'est contribuer à réduire l'empreinte écologique", rappelle encore la ville



La liste des commerces participants est à retrouver ici.