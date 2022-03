La rue Albert 1er finira-t-elle par être couverte ? À ce stade, la réponse n’est pas encore connue, pas même des autorités communales louviéroises. Mais l’idée n’a pas été abandonnée, que du contraire puisque le conseil communal vient de confier à Igretec une mission d’étude de faisabilité architecturale, technique, juridique et financière. Objectifs, dégager un ou plusieurs scénarios possibles et constituer un outil d’aide à la mise en œuvre éventuelle de l’installation.

Près de 90 000 euros seront dédiés à la réalisation de cette étude. Un coût important donc, alors qu’aucune décision concrète n’a jusqu’ici été prise. "Nous comprenons l’idée de cette étude mais ce que l’on souhaiterait, c’est davantage de clarté par rapport à la possibilité de rendre ou non la rue commerçante piétonne. Nous supposons que nous n’allons pas bâcher une rue pour éviter que la pluie ne tombe sur les voitures", souligne Xavier Papier (Plus&CDH), conseiller de l’opposition.

"La première chose à faire serait certainement de connaitre l’avis des commerçants et de voir ce qu’ils souhaitent, y compris sur la question de la rue piétonne." Pour la majorité, la couverture de la rue commerçante doit permettre de ramener du monde en ville, peu importe les conditions climatiques, au détriment des centres commerciaux qui ne souffrent pas de cette composante. Pour les Réformateurs, cette solution est cependant loin d’être suffisante.

Olivier Destrebecq et son groupe plaident plutôt pour la mise en place d’un groupe de travail ou d’une commission du commerce. "Le sujet de la redynamisation des centres-villes louviérois doit être abordé bien plus globalement. Nous ne sommes pas convaincus par la pertinence de ce projet de couverture. Il ne s’agit, selon nous, pas d’une priorité. Il faut avant toute chose faire revenir du commerce et, surtout, du commerce de qualité !"

Pour la majorité PS-Ecolo, le lancement de cette étude de faisabilité est pourtant la première étape à franchir avant d’envisager aller plus loin. "Nous n’implémenterons pas un tel dispositif sans avoir préalablement organisé une concertation avec les commerçants concernés mais avant d’aller devant eux, nous devons disposer d’éléments concrets", a insisté Jacques Gobert (PS), bourgmestre. "Cette étude est indispensable pour pouvoir répondre aux questions légitimes qu’ils poseraient."

Le maïeur l’a assuré : une place importante sera laissée à la concertation. En attendant, les avis divergent déjà.