Après son annulation l’année dernière pour cause de pandémie, l’Eurométropole Tour aura lieu le mercredi 29 septembre prochain au départ de La Louvière. Une course très attendue par les passionnés de cyclisme de la région, elle est même l’une des plus anciennes courses de Belgique.

"Après plusieurs dates envisagées, c’est le 29 septembre qui a été choisi par Louis Cousaert et son équipe d’organisation du Cazeau Pédale Templeuve. Un retour a une date plus traditionnelle ! Au vu de la pandémie et d’un calendrier 2021 qui risque une nouvelle fois d’évoluer, c’est un excellent choix", expliquent les organisateurs.

Grâce à ce changement, les plus grandes équipes répondront présentes avec en tête les équipes Deceuninck-Quick-Step et Lotto Soudal ainsi que d’autres formations World Tour accompagnées par des Continentales Pro. L’épreuve se déroulera une semaine après les championnats du monde qui se dérouleront à Louvain le 26 septembre.

Le départ de cette course aura lieu le mercredi à 13 heures sur la place communale, à La Louvière. L'arrivée est, elle, prévue à Tournai. Les coureurs s’illustreront sur un parcours de 175 km, dont cinq circuits locaux de 15 km. L’Eurométropole Tour sera retransmise sur plusieurs chaînes télévisées, radios et locales. À l'heure d'écrire ces lignes, les modalités de circulation pour ce jour ne sont pas encore déterminées, mais seront communiquées à l'avance.

En 2019, le vainqueur était Piet Allegaert, à l’époque chez Sport Vlaanderen-Baloise et aujourd’hui chez Cofidis. Le Français Florian Sénéchal avait complété le podium, avec le Belge, Jasper Stuyven en troisième place. Qui succédera à Piet Allegaert? Réponse le 29 septembre prochain aux alentours de 17h.