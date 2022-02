Si la Belgique s’apprête à basculer en code orange, dès ce vendredi, l’organisation des festivités carnavalesques dans la région du Centre reste fortement compromise. Dans la cité des Loups, l’autorité communale vient de confirmer qu’au regard de l’évolution de la pandémie et des mesures sanitaires toujours en vigueur, elles restaient annulées jusqu’au 1er mars inclus. Cette décision a été prise à l’issue d’une rencontre entre les services de la ville, la police et les différentes amicales.

"Pour que leur organisation soit possible, le passage en "code jaune" est nécessaire", rappelle la ville. "D’un commun accord, il a été décidé de débuter les préparatifs carnavalesques et ce, afin de réduire au minimum le délai entre l'éventuelle annonce du "code jaune" et la mise en place des activités, et de mettre en place un échéancier avec les dates butoir pour permettre l'organisation des différents carnavals."

Ainsi, si elle venait à tomber dans les prochains jours ou les prochaines semaines, l'annonce du passage en "code jaune" devrait être connue au plus tard aux dates suivantes pour que les festivités soient maintenues : le 25 février pour le Feureu, le 11 mars pour Bracquegnies, le 18 mars pour le Laetare, le 1er avril pour Maurage et le 8 avril pour Saint-Vaast et Trivières. Pour permettre l'organisation des soumonces prévues la première quinzaine de mars, l'annonce du passage en "code jaune" devra être connue au plus tard le 25 février.

Ces dates passées, les préparatifs seraient rendus impossibles. "En prenant ces deux décisions, la ville de La Louvière et les amicales entendent se donner toutes les chances pour l'organisation éventuelle des festivités carnavalesques de mars et d'avril." On précisera encore qu’en officialisant cette décision d’annulation jusqu’au 1er mars, la ville de La Louvière s’aligne sur la position de la Communauté Urbaine du Centre.

Toutes les communes de la région ont décidé d’agir de manière commune pour plus de cohérence. "Si un passage en code jaune est annoncé, chaque bourgmestre pourra décider de la tenue ou non des carnavals selon des modalités définies en collaboration avec les sociétés folkloriques de chaque commune", précise-t-on du côté de la CUC. L’espoir n’est donc pas encore mort et les plus fervents défenseurs du carnaval continuent d’y croire, même si…