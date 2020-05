En parallèle à cette campagne, il a été décidé d'offrir deux heures de parking.

Les commerçants reprennent vie peu à peu dans nos communes. Depuis ce lundi 11 mai et la réouverture des commerces non alimentaires, les clients peuvent en effet revenir dans leurs boutiques préférées tout en se soumettant à une série de mesures strictes. La vie économique est donc relancée mais les rentrées financières restent jusqu'à présent très timides par rapport aux énormes pertes subies ces deux derniers mois.

C'est pourquoi plusieurs villes font appel à leurs citoyens pour soutenir le commerce local. C'est le cas à La Louvière où une campagne de communication et d'affichage est lancée. Avec comme slogan : "Soutenons nos commerces. Achetons louviérois". "Aujourd'hui, les commerces louviérois ont plus que jamais besoin de nous", commente la Ville de La Louvière.

"Cette crise sanitaire nous a donné à tous le temps de réfléchir et peut-être de revoir nos habitudes de consommation en nous posant de bonnes questions. Pourquoi commander ailleurs et parfois loin quand on a tout près de chez soi ? Pousser la porte de son commerce de proximité, que ce soit celle du boucher, du boulanger, du magasin d'électro-ménager, du libraire, du primeur, du fromager, du traiteur, du magasin d'alimentation, du poissonnier, du magasin de lingerie ou de vêtements n'a que des avantages."

En parallèle de cette volonté d'encourager les citoyens à consommer local pour soutenir les Louviérois, le Collège communal a décidé d'offrir 2 heures de parking gratuit consécutives aux personnes qui se rendent dans le centre-ville. Une autre manière d'inciter à franchir à nouveau la porte des boutiques louviéroises.