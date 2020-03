Un vrai soulagement pour les automobilistes, les piétons et les commerçants.

Ils n’auraient dû s’étaler que trois mois. Il aura finalement fallu attendre un an pour qu’enfin, les travaux du pont de Bouvy se terminent. Dans le courant de ce vendredi 6 mars, la structure rénovée sera rendue à la circulation. Pour les autorités communales, les usagers et les commerçants, le soulagement est grand.

"Une visite doit encore être organisée dans le courant de la journée afin de faire un dernier point mais le pont doit effectivement être rouvert aujourd’hui", explique-t-on du côté d’Infrabel. La circulation devrait à nouveau être permise à partir de 15 heures. "Il ne restera plus que quelques marquages à tracer mais c’est quelque chose que l’on peut faire en établissant simplement une circulation en alternance, pendant un très court laps de temps."

Tout au long de ces travaux, les couacs se sont accumulés. Des défaillances répétées dans l’exécution des travaux n’ont eu de cesse de postposer la réouverture de la structure, occasionnant par la même occasion de nombreux embarras de circulation et créant des conditions d’exploitation "extrêmement difficile et regrettables pour les commerçants de la rue de Bouvy", souligne-t-on du côté de la ville de La Louvière.

Ces derniers mois, le travail n’avait pu se poursuivre qu’au compte-goutte… Entre deux averses. Les conditions météorologiques ont en effet compliqué la finalisation du chantier. À plusieurs reprises, les travaux avaient dû être suspendus alors qu’ils touchaient à leur fin. Ce qui n’avait pas manqué d’exaspérer les Louviérois, qui commençaient à désespérer.

Point de jonction entre la rue de Bouvy et la rue Omer Thiriar, le pont avait été construit en 1953 et présentait d’importants signes de vétusté, de plus en plus inquiétants. Raison pour laquelle Infrabel, gestionnaire de l’ouvrage, avait programmé son remplacement. Entamés en mars 2019, les travaux auraient dû se terminer trois mois plus tard.