Les conditions ont été revues suite aux dernières annonces du CNS.

Au vu des dernières décisions prises par le Conseil National de Sécurité, les centres de vacances de la Ville de La Louvière se dérouleront comme initialement prévus du lundi 6 juillet au jeudi 6 août 2020, aux implantations de Bouvy (ados de 12 à 15 ans), Haine-Saint Paul, Houdeng, La Louvière, Strépy-Bracquegnies et Trivières. Mais les conditions d'accès ont été revues.

Désormais il faudra que l'enfant soit domicilié à La Louvière ou qu'il fréquente une école de l'entité. L'inscription préalable est obligatoire, tout comme le choix des jours de besoin de garde. Aucune inscription sur place ne sera donc permise. Pour le paiement, il faudra se fera à la cité administrative, après prise de rendez-vous.

Le Collège communal signale par ailleurs que tout sera mis en œuvre pour respecter strictement le protocole de sécurité sanitaire. A savoir du savon ou du gel hydro-alcoolique disposé en suffisance dans les locaux et les sanitaires ; des locaux et sanitaires nettoyés régulièrement ; le port du masque non exigé pour les enfants mais obligatoire pour les membres du personnel et les adolescents fréquentant l'implantation de Bouvy ; des bulles de contact de maximum 50 personnes ou encore un ramassage en bus du matin et du soir qui ne sera pas organisé