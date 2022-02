L’inquiétude grandit au sein des patients qui fréquentent le centre médical de la Louve, situé au numéro 164 de la rue Hamoir à La Louvière. La possibilité d’une fermeture imminente a en effet été évoquée et les rumeurs vont désormais bon train, notamment sur les réseaux sociaux. Les craintes sont-elles légitimes ? La question est sur de nombreuses lèvres, à raison puisque l’avenir du centre est effectivement incertain.

Selon nos informations, le centre tel qu’il existe mettra bel et bien fin à ses activités à la fin du mois de juin prochain. Mais l’on sait aussi que les médecins qui y consultent ne souhaitent pas voir le centre fermé ses portes. "Les spécialistes font leur possible pour que le centre reste ouvert", confirme une personne qui travaille au sein du centre. Pour cette dernière, la fidélité des patients pourrait faire la différence.

"Il faut continuer à venir voir les spécialistes, ils mettent tout en œuvre pour leurs patients et savent à quel point ceux-ci ont besoin d’eux. Ils n’ont pas envie de les laisser tomber." À ce jour, il est toujours possible de prendre des rendez-vous jusqu’au mois de juin prochain. "J’y consulte tous mes spécialistes. Sans oublier le poste de garde les week-ends afin de ne pas encombrer inutilement les urgences à l’hôpital", confie une internaute qui a pris connaissance de la nouvelle.

Du côté du centre médical, on nous annonce que "toutes les dispositions sont prises pour que les patients ne se retrouvent pas dans l’embarras à la cessation d’activités." Un discours qui devrait rassurer celles et ceux qui se tournent vers ce centre médical de proximité, qui propose diverses consultations, des prises de sang sans rendez-vous ou encore la réalisation de tests PCR. Un poste de garde est par ailleurs accessible les week-ends et jours fériés.