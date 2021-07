À la demande du parquet du Hainaut, division Charleroi, un avis de recherche vient d’être lancé afin de retrouver Xavier Cambier, âgé de 46 ans. Le 8 juillet dernier, vers 10h45, ce dernier a quitté l’hôtel Ibis situé rue de Wavrin à La Louvière. Il ne s’est plus manifesté depuis. Le quadragénaire se déplace à bord d’une Renault Laguna grise immatriculée 1-EOS-416.

© D.R.

Xavier mesure 1m75 et est de corpulence normale. Il a des cheveux mi-longs châtain foncé attachés en arrière. Il arbore une courte barbe et une moustache grisonnantes. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un bermuda bleu en jeans avec des trous, d’un T-shirt gris et de chaussures de ville brunes.

Il est demandé à Xavier de prendre contact avec la police ou avec ses proches afin de les rassurer. Toute personne ayant vu Xavier Cambier ou son véhicule, ou connaissant l’endroit où il se trouve est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via le formulaire de la police ou via le numéro gratuit 0800/30 300. Les témoignages depuis l’étranger peuvent parvenir via le 0032 2 554 44 88.