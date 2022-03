L’heure n’est certainement pas à la fête, dans la Cité des Loups. Alors que les familles et les proches pleurent les victimes et espèrent encore le rétablissement des blessés du drame de Strépy-Bracquegnies, survenu ce dimanche matin en plein ramassage de gilles, le festival « Si ça vous chante » aurait dû débuter et se poursuivre jusqu’à ce samedi 26 mars. Le président, le directeur et les équipes de Central, le centre culturel du Centre, ont cependant, compte tenu des circonstances, pris la décision d’annuler celui-ci.

"Le cœur n’est pas à la fête", confirment les équipes, qui s’associent au deuil des familles et des proches des victimes. "Comme tous les Louviérois, chacun des membres de l’équipe de Central est profondément touchée par cette tragédie. Dans ces circonstances, il nous a semblé impensable de maintenir le festival Si ça vous chante. Les spectacles programmés dans le cadre de ce festival vous seront proposés la saison prochaine. Nous exprimons tout notre soutien aux personnes touchées."

Présent dans le paysage musical depuis maintenant une dizaine d’années, l’événement imagine des itinéraires alternatifs au départ de la commune de La Louvière et met au cœur de sa programmation du théâtre, du théâtre musical ou encore du cinéma.