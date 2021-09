Il y aura du beau monde, à La Louvière les 17, 18 et 19 septembre prochain, pour célébrer la Wallonie. Devenu au fil des années un événement incontournable, les Fêtes de Wallonie feront, cette année encore, la part belle à la participation citoyenne et à la culture. Au programme, notamment, des spectacle d’arts du cirque, des cortèges de géants, des animations, un village des Ambr(a)ssadeurs et des concerts.

Tout au long du week-end, sur la place Maugrétout, le village des Amb(r)assadeurs prendra ses quartiers. "Il s’agit d’une vitrine originale de la richesse de la vie associative présente aux quatre coins de notre entité : Besonrieux, les deux Houdeng, les deux Haine, Maurage-Boussoit, Trivières, Saint-Vaast et Strépy-Bracquegnies", souligne-t-on du côté de la ville de La Louvière. Des animations, des dégustations de spécialités, des jeux pour les enfants, un questionnaire "Astons Wallon", un photo booth avec un passe-tête Djobri ou Djobrette seront proposés.

Durant les trois jours toujours, du côté du parc Gilson, du Palace et du théâtre, le festival En V(r)ille permettra à chacun de profiter de spectacles, d’animations autour du cirque, de la musique et de la danse. Pour cette édition 202, le thème "le sens de la marche" a été retenu. Le coup d’envoi sera donné vendredi à 20 heures, au théâtre, avec le spectacle L’Homme qui marche, suivi de The Preacher Men, groupe de six musiciens de country bluegrass.

Côté concerts, le public sera là aussi servi. En collaboration avec la RTBF et la Province de Hainaut, un podium sera installé sur la place communale le samedi soir, dès 19h30. On y retrouvera Moonstone, les Liégeois du groupe Ykons et la pétillante Typh Barrow. À quelques mois de son concert complet à Forest National, celle que certains considèrent comme l’Adèle ou l’Amy Winehouse belge livrera une prestation attendue. La soirée se clôturera avec les sons électro-pop de Calumny.

On notera encore que tout au long du week-end, un jeu-concours visant à tester ses connaissances en wallon sera proposé et permettra aux participants de tenter de remporter un panier gourmand. Enfin, précisons que le contexte sanitaire, bien que plus favorable qu’il y a quelques moins, contraint toujours les organisateurs à prendre des dispositions. Ainsi, les concerts et les Amb(r)assades seront accessibles au public disposant d’un covid safe ticket. Il faudra dès lors "montrer patte blanche" pour fêter la Wallonie en toute insouciance.