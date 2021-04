C'est une triste annonce en ce lundi de Pâques. Nous venons d'apprendre le décès de l'ancien échevin de la ville de La Louvière, Marc Jacmin. L'homme était une forte personnalité politique du Parti Socialiste louviérois dès les années 70. Il avait notamment marqué particulièrement la scène politique lors de ses cinq mandats. Marc Jacmin a, en effet, était en charge du sports et de l'environnement. Il avait également exercé les fonctions d'échevin des fêtes et des travaux. L'homme est également connu dans la région, pour avoir été le président de l'intercommunale de traitement de déchets, à l'époque.

Sa carrière politique avait toutefois était entachée par des accusations de malversations et d’utilisation à des fins personnelles de deniers publics. L'affaire avait fait grand bruit en interne en 2003, alors que l'homme politique était fortement apprécié des citoyens. Alors échevin en charge de l'environnement, Marc Jacmin avait été mis sur la touche par l'administration. L'échevin des sports, de l'environnement, des plaines de jeux et des espaces verts avait en outre été démis de ses fonctions. Une enquête interne avait d'ailleurs été demandée par le collège. On lui reprochait l'utilisation de biens publics, le poussant à démissionner de ses fonctions au début de l'année 2006.

Le dossier relatif à l'ex-échevin avait été classé sans suite à peine deux mois plus tard. Une décision prise par le Parquet de Mons, qui avait ouvert une information judiciaire à sa charge. Depuis, l'homme vivait des jours paisibles avec sa famille et ses proches. Un hommage devrait être rendu par des personnalités politiques louviéroises dans les prochains jours.