Une pétition a été lancée suite au démarrage officiel du projet.

Le futur complexe Imagix de La Louvière est sur les rails. Du moins, la demande de permis a été déposée pour qu'il s'installe sur le site de la Closière. Mais alors que l'enquête publique de 30 jours ne débutera que le lundi 8 juin, la fronde s'organise déjà pour protester contre l'arrivée de ce nouveau cinéma en terres louviéroises. Depuis l'annonce du dépôt de permis vendredi dernier, les commentaires affluent sur les réseaux sociaux. Certains sont positifs mais la plupart le sont beaucoup moins.

Une pétition en ligne a même été lancée dès vendredi soir. En trois jours, elle a dépassé largement la barre des 2 200 signatures. Cette pétition affirme que la venue d'Imagix est un danger pour La Louvière. Notamment pour "la mobilité qui deviendra catastrophique dans le quartier de la basse Louvière, ainsi qu’aux entrées principales de la ville" mais aussi "l’arrêt progressif du cinéma Stuart" ou encore "l’impact négatif sur l’Horeca du centre-ville, car le public d’Imagix restera sur place pour consommer."

Une autre crainte importante émane du groupe Wilhelm & CO, promoteur de La Strada. Sur les rails depuis plus de dix ans, ce projet prévoit de redynamiser le centre-ville en construisant du logement mais aussi et surtout un pôle commercial d’envergure mêlant loisirs, horeca, bureaux… et un cinéma. Or, ce cinéma de la Strada, est considéré comme une véritable locomotive pour ce projet de redéploiement du cœur de ville.

L'opposition au projet Imagix risque donc d'être très importante. Ces différentes voix devront s'élever durant l'enquête publique qui sera ouverte dès le 8 juin pour une durée de 30 jours, jusqu'au 7 juillet. Il appartiendra ensuite aux fonctionnaire technique et délégué du Service Public de Wallonie (SPW) d'octroyer ou non le permis à Imagix.

Pour rappel, ce projet de complexe cinématographique prévoit la création de huit salles (environ 1 600 sièges) sur 17 000 m². La société Imagix demande en parallèle la création d'un parking de 271 places ainsi qu'une passerelle au-dessus du chemin de fer afin de relier le complexe au centre-ville.