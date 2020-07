Les citoyens pourront s'enlacer les 11 et 18 juillet prochain.

Si le déconfinement est désormais bien entamé, les contacts sociaux n’en restent pas moins limités. À La Louvière, la ville lance une chouette initiative afin de permettre aux citoyens de se retrouver et, surtout, de se serrer dans les bras en toute sécurité. Un contact qui manque encore à de nombreuses personnes et qui n’est pas forcément possible, notamment vis-à-vis de personnes dites "à risques."

Concrètement, la ville invite la population à venir s’enlacer en toute sécurité, à Maurage et à Trivières les 11 et 18 juillet prochains. "Le "rideau à câlins", c'est le nom de la structure qui sera utilisée dans ce cadre", explique la ville. "C'est une bâche en plastique, accrochée à un cadre en bois, et dotée de quatre manches pour que les citoyens puissent y glisser leurs bras et ainsi s'étreindre sans danger."

Elle sera placée sur la place de Maurage le 11 juillet et sur la place de Trivières le 18 juillet, de 10h à 18h. Une photo souvenir sera offerte aux participants. Toutes les dispositions sanitaires seront prises : port du masque obligatoire, désinfection du dispositif après chaque passage, distribution de longs gants de protection et de gel hydroalcoolique...

La Ville de La Louvière signale que les places sont limitées. Les inscriptions sont vivement souhaitées au 0492 702 803 pour Maurage (joignable du lundi au vendredi de 9h à 16h30) et au 0498 937 217 pour Trivières (joignable du lundi au vendredi de 9h à 16h30).