Le mystère sera prochainement levé : d’ici peu, le parc Boël, jalousement abrité des regards par les murs d’enceintes de l’usine NLMK (ex-Duferco) depuis près d’un siècle, pourrait à nouveau être accessible aux visiteurs. Duferco collabore en effet avec la ville de la Louvière et l’intercommunale IDEA en vue d’établir un scénario de réaménagement.

Le projet, s’il n’est pas encore dévoilé, est arrivé aux oreilles de bon nombre de Louviérois. Aujourd’hui, plusieurs d’entre eux réclament d’être associés à la réflexion. Une pétition a d’ailleurs été lancée en ce sens. "C’est une pétition qui ne se veut pas contre quelque chose, elle se veut positive et constructive", explique Stéphane Mansy, à l’initiative.

"Ce que l’on souhaite, c’est inciter les autorités communales à concerter les citoyens. Nous ne voulons pas être mis de côté, comme ca a trop souvent été le cas jusqu’à présent, et que la majorité arrive devant nous avec un projet déjà totalement ficelé qui ne répondra pas forcément aux attentes et désidératas des Loups, des promeneurs, des touristes. Nous ne savons pas ce qu’il y a dans les cartons actuellement : d’où l’envie de créer le débat."

Le château Boël et son parc de 24 hectares sont situés entre la rue des Rivaux et le canal du Centre. Le site est donc idéalement situé et s’imposerait naturellement comme un poumon vert à deux pas du centre-ville. "On le voit plus encore aujourd’hui qu’hier avec la crise : les citoyens investissent les parcs, ils recherchent les espaces verts. Il serait donc judicieux de miser sur un projet qui permet la convivialité, la création de liens sociaux, interculturels et intergénérationnels."

Et de poursuivre : "La démocratie, ce n’est pas simplement nous demander d’aller glisser un bulletin de vote dans une urne, c’est aussi nous permettre de suivre ce qu’il se passe, d’être impliqué dans l’avenir de notre ville, d’être acteur de son évolution." À l’heure d’écrire ces lignes, la pétition citoyenne avait récolté quelque 170 signatures. Mais ni la ville, ni Duferco n’ont encore levé le voile sur un possible projet.