Confinement, déconfinement, fermeture des écoles, système scolaire hybride, rareté des contacts sociaux, manque d’activités sportives, créatives, cohabitation avec les parents, anxiété ou difficultés d’apprentissage... La covid-19 laisse et laissera des traces sur les jeunes, qui se sont parfois retrouvés en réelle détresse psychologique sans toujours trouver l’aide adéquate.

Pour répondre à cette problématique, la ville de La Louvière a décidé d’agir en mettant en place des espaces de parole gratuits à destination des jeunes âgés entre 15 et 18 ans et scolarisés. "Les enfants et les jeunes adultes ne sont pas les premières victimes du virus sur le plan physique, mais aujourd’hui, c’est leur santé mentale qui inquiète les pédopsychiatres. Les services spécialisés sont saturés de demandes", explique-t-on du côté de la ville.

Baptisés « Keep Going », ces espaces de paroles sont encadrés par des animateurs professionnels et des psychologues. "Ils se déroulent dans un cadre convivial et décontracté afin de favoriser les discussions et de mettre en place des animations sur le bien-être, la gestion des émotions, et d’autres sujets à aborder avec ce public. Des échanges qui permettront de répondre aux doutes des adolescents, de soulager les parents, et si nécessaire de rediriger certains jeunes vers des services adéquats en cas de problèmes plus lourds."

Le projet communal est mené en collaboration avec le Centre Indigo, les Centres PMS, les directions scolaires des établissements du secondaire, les services de santé mentale du Groupe Jolimont, du CHU Tivoli, du CPF La Famille Heureuse, de l’ASBL Psy Chic et Rhéseau et bénéficie du soutien de Central.

Les séances de Keep Going se tiendront au théâtre communal (place communale) de La Louvière les mercredi 2, 16 et 30 juin prochain, entre 14 heures et 15h30. Inscriptions via le 064/86 04 70 ou via infoj@centreindigo.org.