Les étudiants seront amenés à renforcer la solidarité vis-à-vis de la personne handicapée et à sensibiliser les citoyens aux conséquences des déchets clandestins.

Chaque année, "Été Solidaire" offre à des jeunes de 15 à 21 ans une première expérience professionnelle visant à développer la solidarité, les initier au monde du travail et créer des liens intergénérationnels. L’année 2020, bien que particulière à bien des égards, ne fera pas exception. Durant les mois de juillet et août prochains, la ville de La Louvière engagera des jeunes motivés à s’investir.

Pour cette édition, les jobistes seront entre autres amenés à renforcer la solidarité vis-à-vis de la personne handicapée et à sensibiliser les citoyens aux conséquences des déchets clandestins. "En outre, ils développeront leur sens citoyen en collaboration avec les services de la Ville (conseil Consultatif, service communication, service action de prévention et de citoyenneté, police administrative...) et plusieurs institutions de l'entité", précise la ville.

Les candidats intéressés peuvent se manifester en adressant leur candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à Isarti@lalouviere.be ou demander de plus amples renseignements via cette même adresse e-mail.