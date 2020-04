Trois mesures économiques sont envisagées pour soutenir le tissu économique local.

La Belgique tourne au ralenti et depuis plus d’un mois déjà, les citoyens respectent les mesures de confinement prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Si ces mesures sont indispensables, elles ont également de lourdes conséquences sur la population et les différents secteurs d’activité. Pour aider son tissu entrepreneurial, le collège communal de La Louvière a décidé de proposer plusieurs mesures "exceptionnelles."

Concrètement, il s’agirait de mettre en œuvre trois mesures d’allégement fiscal. La première consiste à ne pas lever, pour l’année 2020, la taxe sur les enseignes et publicités assimilées, sur les débits de boissons, sur les commerces de petites restaurations et la redevance sur les terrasses et étalages. La deuxième prévoit de ne pas lever la taxe sur les services de taxis pendant la période de confinement. Enfin, la dernière prévoit une prolongation de l’abonnement des maraichers au regard de cette période de confinement.

Les taxes sur les implantations commerciales, sur la force motrice et sur les services de taxis connaîtront quant à elles un dégrèvement équivalent à la période d'inactivité liée au Covid-19. "Le Collège a estimé qu'un effort de près de 500.000 euros serait ainsi réalisé afin de soulager le poids de la crise qui pèse sur les épaules des indépendants et des entrepreneurs établis sur le territoire de la Ville", commente-t-on du côté du service communication.

Reste désormais au collège à soumettre cette proposition au conseil communal. Mais compte tenu du contexte actuel et de la nécessité de soutenir le secteur économique, on voit mal comment l'unanimité ne pourrait être obtenue.