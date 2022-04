C’est une offre qui, à n’en pas douter, devrait séduire de nombreux lecteurs. Le réseau louviérois de lecture publique vient en effet de lancer toutapprendre, une bibliothèque numérique qui compte des milliers de livres, de bandes dessinées, de revues, de journaux, et dont l’accès est totalement gratuit. Pour en profiter, il suffira de remplir une unique condition : disposer d’une carte de lecteur.

La demande d’accès sera ensuite à formuler au Gazomètre, via le 064/31 25 08 ou via section.periodiques#hainaut.be. Les personnes ne disposant pas encore de leur carte de lecteur peuvent en faire la demande soit au Gazomètre, soit via les autres sections du Réseau. "C’est vraiment un projet très positif, qui se veut complémentaire à la location physique de livres", souligne Véronique Janzyk.

"On l’a constaté pendant les confinements successifs, la fréquentation des bibliothèques virtuelles a explosé. On a décidé de profiter de cet engouement pour compléter notre offre et aller un cran plus loin car même les lecteurs les plus sceptiques se montrent moins frileux à l’idée de profiter de l’offre numérique."

D’autant qu’au-delà des traditionnels livres, les lecteurs pourront profiter d’une large offre de formation : langues, secourisme, informatique, gymnastique, écriture, cuisine,… "On entre alors davantage dans la connaissance et la compétence. L’idée, c’est de donner des clés pour évoluer dans le monde de manière pratique."

Bref, difficile de ne pas trouver son bonheur, surtout lorsque celui-ci peut être accessible aussi simplement.