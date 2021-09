Dans le cadre du plan de relance post crise sanitaire, l’asbl L-Carré a été désignée pour coordonner l’ensemble des actions de celui-ci. La Ville de La Louvière via sa Régie Communale Autonome (RCA) a pour ambition de venir en aide aux commerçants, indépendants et entrepreneurs désirant obtenir des réponses à leurs questions sur les aides Covid les concernant.

Pour ce faire, la RCA organise des permanences en ses locaux, en collaboration avec des partenaires : le Group S, Partena Professional et le CPAS. Les rendez-vous prendront place au 3, boulevard des Droits de l’Homme 7100 La Louvière. Les permanences ont débuté ce lundi 20 septembre, sur rendez-vous.

Le Group S met en place des permanences et proposera divers aides et services afin de soutenir les indépendants dans le cadre de son guichet d’entreprise. Le Group S, qui a pour but de venir en aide aux entreprises à leur démarrage et tout au long du processus de développement de cette dernière, sera présent tous les lundis.

Partena Professional, qui accompagne les indépendants au démarrage de leur entreprise et à chaque étape de développement, sera présent pour venir en aide dans les démarches administratives. Un représentant de Partena Professional sera présent tous les jeudis.

Quant au CPAS, il sera présent via son service Fonds Covid tous les mardis de 9h à 11h. Cette action voit le jour grâce aux 2 000 000 euros octroyés par le Pouvoir Fédéral et s’inscrit dans le cadre du plan de relance de La Louvière.



Pour prendre rendez-vous, c'est via ce lien Timify.

L’adresse e-mail de contact pour toute information complémentaire est info@l-carre.be.