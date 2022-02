C’est une criminalité qui n’est pas des plus développées mais à laquelle la police locale de La Louvière entend malgré tout s’attaquer plus intensivement. Lors d’un « club zoning » réunissant les entrepreneurs actifs dans les zonings louviérois de Garocentre et de Strépy, la problématique de la sécurité a été abordée. Ceux-ci ont pu exposer les difficultés qu’ils rencontraient tandis que des pistes d’amélioration leur étaient proposées par Eddy Maillet, chef de corps de la police.

Les chiffres officiels ne sont pas alarmants : chaque année, ce ne sont pas que quelques faits qui sont recensés. Mais il ne s’agit que de la partie visible de l’iceberg. "On sait que nombreux sont ceux qui ne nous signalent pas tout et qui se tournent d’emblée vers leur assurance", souligne Eddy Maillet. "Nous leur avons rappelé l’importance de nous signaler les faits afin que nous puissions avoir une vision claire de la situation et objectiver les choses."

Pour le chef de corps, plusieurs pistes peuvent être exploitées afin de limiter les risques de vols dans les bâtiments ou dans les véhicules, de dégradations et d’actes de vandalisme. "Pour nous, il est clair que le lien social est une composante importante. Au même titre qu’un voisin veillerait sur votre propriété en cas d’absence, les entreprises peuvent se montrer solidaires les unes des autres." Une invitation a mettre sur pied un partenariat local de prévention d’entreprise a été lancée.

"Je n’y suis pas vraiment favorable au sein des quartiers mais au sein d’un zoning, je trouve que cela peut avoir du sens." Dans cette même logique, le réseau social HOPLR pourrait être utilisé à l’échelle d’un zoning, et non d’un quartier. "Des informations pourraient être échangées entre entreprises et être directement communiquées à la ville et à la police. Ce serait une plus-value intéressante. Nous devons voir s’il est possible de mettre cela en place."

Le chef de corps a également émis l’idée que les entreprises mutualisent les coûts liés au gardiennage de leur site. "Des critères précis devraient être déterminer pour régler la question du budget mais en plus de probablement faire des économies, cela permettrait d’assurer une surveillance extérieure du site, directement sur la voie publique." Dans cette même optique, il pourrait être envisager, via un partenariat public-privé, d’installer des caméras urbaines.

Et Eddy Maillet d’aller plus loin : "des caméras urbaines mais aussi des systèmes ANPR pour permettre la reconnaissance de plaques d’immatriculation. C’est un système déjà utilisé en Flandres. Nous pourrions voir si d’un point de vue législatif et logistique, c’est envisageable, mais cela permettrait d’enregistrer les entrées et sorties des zonings directement dans la base de données nationale et même de créer une alerte en cas de reconnaissance d’un véhicule suspect."

À ce stade, il ne s’agit bien sûr que de pistes à exploiter. "L’idée de ce club zoning était de mettre les entreprises en contact et de susciter la réflexion. Les échanges étaient particulièrement enrichissants, pour tout le monde. Je pense que si l’on organise pareille entrevue une fois par an, on constatera déjà des améliorations." Cela si et seulement si les entreprises n’en restent pas au stade de la discussion.