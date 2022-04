Le dispositif capteur de logement du Relais Social Urbain de La Louvière a vu le jour en 2014, permettant ainsi d’attribuer 160 logements à 227 personnes fragilises ou précarisées. De beaux résultats mais que les équipes espèrent améliorer. Aujourd’hui en effet, la demande est bien plus importante que l’offre. De nouveaux partenaires locataires sont dès lors recherchés afin de mettre à disposition de nouveaux logements.

"C’est un projet qui se veut avant tout social et solidaire", explique Vanessa Macchia. "Nous traitons avec deux publics différents : d’une part les personnes fragilisées et précarisées qui émanent notamment du CPAS, et d’autre part les locataires, à qui l’on propose un projet au sein duquel ils seront accompagnés dans toutes leurs démarches. Nous identifions leurs souhaits afin de trouver un locataire qui corresponde au mieux au profil du bien proposé."