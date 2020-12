Ils seront le lien entre les habitants de la commune et l'administration.

La participation citoyenne a le vent en poupe ! Pour la renforcer encore davantage dans les quartiers, la ville de La Louvière via le plan de cohésion sociale (PCS) invitera prochainement des citoyens à se manifester pour devenir des « relais de quartier » ou, en d’autres mots, des passeurs d’informations. Dans un premier temps, l’opération ne sera lancée qu’à Haine-Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre et Trivières. Elle s’étendra progressivement aux autres anciennes communes jusqu’en juin 2022.

"La temporalité du projet n’est initialement pas liée à la crise mais on se dit que finalement, ce n’est pas un mauvais timing", souligne Jacques Gobert (PS), bourgmestre. "Plus que jamais, nous avons besoin dans nos quartiers de personnes sur qui l’on peut compter car elles participeront à la construction d’une société plus solidaire où le bien-être et le bien vivre ensemble sont des valeurs cruciales."