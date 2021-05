Les dernières annonces de la majorité PS-Ecolo en séance publique du conseil communal et l’écho qui leur a été réservées dans la presse n’ont pas manqué de retenir l’attention des Louviérois. Et visiblement, l’abandon du projet Strada, porté par la ville et le promoteur Wilhelm & Co, au motif de caducité du marché suscite quelques inquiétudes bien légitimes… Et quelques réactions plus virulentes.

Ce week-end en effet, des tags pour le moins explicites ont fait leur apparition dans la Cité des Loups. L’un a été découvert à la rue du Temple, sur la façade du bâtiment de la CGSP. On peut y lire "Des millions à indemniser pour la Strada. Décrocher la Lune, essentiel ? Gobert rembourse !" Le second a cette fois été rédigé sur un mur, sur le site de la Strada. Là aussi, l’auteur a en ligne de mire l’opération urbain, puisque l’on peut lire "LL doit renoncer à Décrocher la Lune."