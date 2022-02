Une fois n’est pas coutume, c’est à l’unanimité que le projet a été voté par les conseillers communaux louviérois. La ville entend mettre à disposition gratuite l’ancien terrain de football de Saint-Vaast, situé rue Victor Gondat, pour accueillir des candidats maraichers. L’objectif est simple : offrir à ceux-ci une aide supplémentaire dans leur parcours d’installation ou de reconversion professionnelle.

"C’est un projet plus que positif", se réjouit Emmanuelle Lelong, échevine. "L’asbl Hainaut Développement avait proposé à la ville de s’associer à un projet de zone d’essai maraichère. Nous nous étions montrés intéressés et nous avons donc décidé de transmettre notre candidature. Concrètement, ce projet consiste en la mise à disposition de terrains et d’infrastructures mutualisés au profit de candidats maraichers."

Pour l’échevine, il s’agit pour ceux-ci d’un véritable coup de pouce. "Cette mise à disposition doit leur permettre de surmonter diverses contraintes liées au lancement de pareil projet lorsque l’on est novice : l’accès à la terre, le manque de ressources financières, le manque d’expérience ou de compétences entrepreneuriale,… Les futurs candidats pourront être accompagnés tout au long du développement de leur activité au sein de ces zones d’essai maraichères."

Désormais pleinement active de ce projet, la ville mettra à disposition les anciens terrains de football de l’entité de Saint-Vaast. "Il s’agit d’un contrat de prêt à titre gratuit pour une période de 15 années reprenant les droits et obligations de chaque partie. Nous ne pouvons que saluer cette initiative qui va permettre de soutenir l’emploi et la formation et qui colle avec notre projet de ville 2050, qui prévoit de transformer La Louvière en ville parc."

La démarche a été soutenue par l’ensemble de l’assemblée, y compris l’opposition.