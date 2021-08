La vigilance sera de mise pour les automobilistes qui circuleront dans le centre-ville de la cité des Loups, ce lundi 23 août. En effet, des travaux de réparation et de sécurisation vont être entrepris au niveau de la voirie qui ceinture la place Maugrétout. Conséquence, des mesures particulières de circulation et de stationnement vont être adoptées.

Des rétrécissements seront organisés et signalisés. La vitesse des conducteurs sera réduite à 30 kilomètres/heure. La circulation des conducteurs sera quant à elle interdite sur la place Maugrétout, le long des numéros 6, 7 et 8 et le long des numéros 12, 13 et 14, ainsi qu’au niveau de la rue JB Berger, en bordure du carrefour formé avec la rue Albert 1er.

Le sens unique de circulation de l'allée le long l'Église St-Joseph sera inversé et le sens unique de circulation de la rue JB Berger sera temporairement supprimé. Enfin, la rue JB Berger sera signalée voie sans issue au départ du carrefour formé avec la rue du Temple. Seule une circulation locale sera admise jusqu’à la limite de la zone en chantier.

Concrètement, ces travaux – de très courte durée puisque sauf impondérable, ils ne s’étaleront pas sur plus d’un jour – doivent permettre le remplacement des pierres bleues cassées ou descellées par la pose d’une couche de tarmac. Cette solution se veut cependant provisoire. Une solution plus pérenne est d’ores et déjà envisagée pour 2022.