L'objectif est d'encourager les Louviérois à utiliser le vélo comme mode de transport.

L'utilisation du vélo pour se déplacer vers son lieu de travail, faire ses courses ou rendre visite ne cesse de s'intensifier dans la région. Plusieurs leviers sont d'ailleurs utilisés pour encore amplifier ce mouvement qui s'avère bon pour la santé physique et évidemment écologique. La Wallonie lance par exemple des primes de 200 à 400 euros pour l'achat d'un vélo électrique. Mais à La Louvière, on s'active aussi.

Plutôt que de proposer une réduction sur un prix d'achat élevé, la Ville de La Louvière propose un service de location longue durée, en partenariat avec la Maison du Tourisme. Ces prêts de 1 à 12 mois sont destinés aux Louviérois qui souhaitent utiliser le vélo comme mode de transport régulier.

Pour un prix de 15 euros (1 mois), 40 euros (6 mois) ou 70 euros (1 an), les citoyens pourront s"équiper de vélos mixtes, munis de 8 vitesses, équipés de garde-boue, d'un porte bagage, d'un anti-vol et facile d'utilisation en milieu urbain. Il suffit pour cela de contacter La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, située sur la place Mansart (064 26 15 00 ou maisondutourisme@lalouviere.be).